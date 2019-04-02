Окончательное голосование в британском парламенте по проекту соглашения об условиях Brexit, которое должно быть заключено Терезой Мэй с ЕС, может состояться в четверг, 4 апреля. Об этом сообщает газета The Sun, чьи данные приводит ТАСС.

В понедельник депутаты британского парламента отвергли все четыре альтернативы проекту соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, которые были отобраны спикером палаты общин Джоном Беркоу. Согласно информации издания, Кабинет министров все больше склоняется в пользу отклоненного предложения депутата от правящей консервативной партии Кеннета Кларка и «с неохотой, но согласится» на данную альтернативу в случае, если парламент в четвертый раз не одобрит проект соглашения Терезы Мэй. Данная инициатива требовала от правительства включения в любое будущее соглашение с ЕС пункта о «постоянном и всеобъемлющем таможенном союзе с ЕС, распространяющемся на всю Великобританию».



В свою очередь политический обозреватель издания The Times отмечает, что министр финансов королевства Филип Хаммонд обратится к Кабинету Мэй во вторник с просьбой рассмотреть возможность проведения референдума по вопросу Brexit в связи с тем, что ни консерваторы, ни сама страна не может допустить проведения выборов. По мнению Хаммонда, британское правительство может «либо предложить компромиссный сделке по Brexit вариант, либо согласиться с проведением второго референдума о выходе страны из ЕС».