Международный валютный фонд не предвидит рецессию мировой экономики в ближайшее время, темпы ее роста в конце нынешнего года и в следующем году несколько ускорятся, но будут неустойчивы. Об этом заявила во вторник директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, выступая в Торговой палате в Вашингтоне.

Она напомнила, что в январе фонд прогнозировал мировой экономический рост на 2019 и 2020 годы на уровне примерно 3,5%, что «меньше, чем в недавнем прошлом, но все же достаточно неплохо». «С тех пор динамика еще больше снизилась, как вы увидите на следующей неделе из наших обновленных прогнозов», — рассказала Лагард. Она добавила, что всего лишь «два года назад 75% мировой экономики испытывало подъем». При этом в нынешнем году, ожидают в МВФ, «70% мировой экономики переживет замедление роста».

«Но необходимо пояснить, что мы не предвидим рецессии в ближайшее время. Более того, мы ожидаем, что рост несколько ускорится во второй половине 2019 года и в 2020 году», — подчеркнула Лагард, добавив, что мировая экономика действительно находится в «непростой ситуации».