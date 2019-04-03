Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США в среду представят законопроект о возможности введения жестких санкций в отношении банковского, энергетического и оборонного секторов, а также госдолга России, стало известно агентству Reuters.

Законопроект, известный как Deter Act, стал новой попыткой американских законодателей усилить давление на Москву за то, что они называют неправомерным поведением — от агрессии на Украине и вмешательства в гражданскую войну в Сирии до попыток повлиять на выборы в США.

Согласно деталям законопроекта, с которыми ознакомилось агентство Reuters, директор Национальной разведки США должен будет в течение 30 дней после любых федеральных выборов установить, вмешивалась ли Россия, любое другое зарубежное государство или кто-то, действующий от лица этого государства, в выборный процесс.



Если он найдет доказательства подобного вмешательства, закон будет предусматривать введение санкций в том числе в отношении российских банков и энергокомпаний в течение десяти дней.