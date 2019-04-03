Венесуэла пока не перечислила платеж по долгу перед РФ, но у нее есть еще время в течение месяца, чтобы заплатить без финансовых последствий, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.

«Пока еще нет, но у нас есть период, в течение которого она может заплатить без финансовых последствий. В течение месяца», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, заплатила ли Венесуэла очередной транш.

Замминистра финансов России Сергей Сторчак ранее говорил, что обслуживание госдолга Венесуэлы перед Россией предполагает платежи два раза в год. Последний платеж был произведен в конце сентября прошлого года в размере более 100 млн долларов, предстоящий платеж — такой же.

В настоящее время Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, позже должен начаться период возврата самого кредита вместе с процентами. Сумма долга Венесуэлы перед РФ составляет 3 млрд долларов.