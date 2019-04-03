Осужденный в России заочно за создание преступного сообщества американский финансист Уильям Браудер направил в эстонскую прокуратуру и бюро данных по отмыванию денег сообщение о преступлении в отношении местного отделения Swedbank, сообщило в среду издание Postimees.

Скандал вокруг Swedbank разгорелся после того, как шведский телеканал SVT опубликовал журналистское расследование, в котором обвинил банк в отмывании денег в его эстонском филиале. Шведское управление по борьбе с экономической преступностью ведет расследование в отношении банка в связи с подозрениями в мошенничестве и раскрытии инсайдерской информации. Совет директоров Swedbank отправил в отставку его президента Биргитте Боннесен.

«В своем заявлении Браудер просит изучить банковские документы и счета, на которые из банка Danske и литовского банка Ukio поступили деньги неизвестного происхождения. К заявлению прилагается семь документов, в которых описана суть подозрительных сделок и перечислены предприятия, осуществившие переводы», — говорится в сообщении Postimees.

Браудер утверждает, что по итогам расследования фонда Hermitage Capital из эстонского филиала Danske и литовского банка Ukio деньги поступили на счета в эстонском филиале Swedbank. Согласно заявлению Браудера, из Danske в Swedbank поступило 14,2 млн евро, а из Ukio — 102,7 млн долларов.