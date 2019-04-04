Размер «золотого парашюта», выплачиваемого руководителям предприятий в случае увольнения или ухода в отставку по собственному желанию, во Франции будет ограничен на уровне 30% от зарплаты и не будет учитывать компенсацию за отказ от конкуренции. Об этом заявил в четверг министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, выступая в эфире телеканала BFM.

«Речь идет об уменьшении размера выплат до 30% от зарплаты глав компаний», — отметил министр. В настоящий момент, как уточнил Ле Мэр, размер «золотого парашюта» во Франции составляет 45% от зарплаты руководителя.

Министр раскритиковал сделку по выплате уходящему в отставку главе европейской авиастроительной корпорации Airbus Томасу Эндерсу почти 37 млн евро. «Речь идет о чрезмерных суммах», — подчеркнул Ле Мэр.