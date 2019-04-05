Владелец американской компании SpaceX и основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск за две минуты торгов на NASDAQ потерял 1,1 млрд долларов. Это произошло после того, как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.

Состояние предпринимателя сократилось до 22,3 млрд долларов. К закрытию торгов акции Tesla снизились на 8,23%.

На Tesla приходится около 10 млрд долларов состояния Маска, на SpaceX — 13 млрд.

Ранее Tesla отчиталась о рекордном — на 31% — снижении продаж. За квартал компания продала 63 тыс. электромобилей, в то время как в предыдущий было продано 90,9 тыс.