Норвежский суверенный фонд Government Pension Fund Global (GPFG), подразделение Банка Норвегии и самый крупный суверенный инвестиционный фонд в мире, может отказаться от корпоративных и государственных облигаций России и еще девяти развивающихся стран в своем стратегическом портфеле долговых инвестиций.

Так, Министерство финансов Норвегии 5 апреля предложило исключить из индекса-бенчмарка, на который опирается фонд, облигации Чили, Чехии, Венгрии, Израиля, Малайзии, Мексики, Польши, России, Южной Кореи и Таиланда, сообщает РБК .

При этом облигации Дании, Швеции, Швейцарии, Японии, Канады, Австралии, Сингапура, Новой Зеландии и Гонконга останутся в составе бенчмарка.

GPFG по-прежнему сможет покупать бонды России, если его управляющие хотят активно инвестировать в такие бумаги. Однако инвестиции в эти облигации будут ограничены потолком в 5% от общих долговых инвестиций фонда. Исходя из показателей фонда за 2018 год, это 15,4 млрд долларов.