Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, должна понизить базовую процентную ставку. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в Калифорнию. Выступление главы вашингтонской администрации транслировали американские новостные телекомпании, передает ТАСС.

«Я считаю, что ФРС должна понизить ставку. Она [ФРС] действительно замедляет нас [темпы развития американской экономики]. Инфляции нет», — подчеркнул американский лидер. Он призвал американский ЦБ оставить программу количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения.

По версии президента, такие изменения необходимы в связи с тем, что темпы развития американской экономики растут, уровень безработицы падает, американские компании возвращают свои производства в США. По мнению Трампа, озвученные им меры приведут к резкому росту всех экономических показателей.

Позднее президент подчеркнул, что «если и есть инфляция, то она очень маленькая».

Ранее с аналогичным требованием выступил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. Он потребовал от ФРС немедленного понижения базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов.

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% Также понижен прогноз по инфляции в США до 1,8% в 2019 году.

В конце марта ФРС США по итогам заседания своего руководства сообщила, что процентная ставка не будет повышаться в нынешнем и 2021 году. Соответствующие планы у ФРС есть лишь на 2020 год. Финрегулятор указал, что будет проявлять терпение в своих решениях, касающихся базовой процентной ставки, в свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления.

Ранее Трамп заявил, что экономика США выросла бы в этом году на 4%, если бы Центробанк не прибегал к постепенному повышению процентной ставки. Президент неоднократно заявлял, что недоволен действиями ФРС, которая за прошлый год четыре раза поднимала базовую процентную ставку. По мнению американского лидера, это негативно сказывается на экономике США.



В конце декабря прошлого года ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 б. п., до 2,25—2,5%. После этого агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Трамп рассматривает возможность отставки председателя ЦБ Джерома Пауэлла. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.