Министры финансов зоны евро приняли решение о предоставлении почти 1 млрд евро Греции, которая провела обещанные реформы после завершения программы внешней макрофинансовой помощи в прошлом году. Об этом говорится в сообщении Еврогруппы, встреча которой прошла в пятницу в румынской столице, передает ТАСС.

«Условия для разблокирования мер по облегчению бремени задолженности на сумму 970 млн евро выполнены», — указывается в сообщении. В частности, греческий парламент одобрил законодательные поправки, предусматривающие защиту основного жилья должников, которым угрожала его конфискация.

«Греция сделала все необходимое, чтобы выполнить свои обязательства, — сказал на пресс-конференции по итогам встречи еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси. — Это решение представляет собой новый мощный сигнал для рынков».

Упомянутая сумма — первый транш из пакета в 4,8 млрд евро, который кредиторы из зоны евро обязались предоставить Греции до 2022 года после завершения программы финансовой помощи. Часть этих средств происходит из процентов от греческих правительственных облигаций, которые хранятся в Европейском центральном банке и центробанках ЕС после начала кризиса.

Это решение позволит Греции начать выплату части внешней задолженности, в частности перед МВФ, чтобы затем получать кредиты под более выгодные проценты, а также реструктурировать задолженности семей и предпринимателей, возникшие в результате кризиса.



В августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым находилась с 2010 года.