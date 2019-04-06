Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил предоставление Лаосу 40 млн долларов на модернизацию находящегося в критическом состоянии участка автомагистрали национального значения. Это первый проект банка в Лаосе, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.

По информации ТВ, средства пойдут на модернизацию 58-километрового участка автомагистрали № 13. Проект нацелен на улучшение функциональности, безопасности дороги, а также повышение устойчивости дорожного покрытия к изменениям климата.

Как отмечает Центральное телевидение Китая, реализация инициативы принесет пользу более чем 239 тыс. местных жителей, которые проживают в 471 деревне на территории провинции Вьентьян, а также всем участникам дорожного движения, совершающим поездки по Лаосу в направлении Китая, Таиланда и Вьетнама.

«Для первых инвестиций в Лаос мы выбрали проект, который будет иметь как местное, так и региональное значение», — сказал вице-президент АБИИ, главный специалист по инвестициям Джагатис Пандиан.

АБИИ был учрежден в декабре 2015 года по инициативе Китая как инструмент, призванный стимулировать инвестиции в транспортную, энергетическую, телекоммуникационную инфраструктуру стран Азии. Его уставный капитал составляет 100 млрд долларов, крупнейшие акционеры — Китай (26,06%), Индия (7,5%) и Россия (6%). На момент основания банк насчитывал 57 стран-участниц. В декабре прошлого года АБИИ объявил о принятии шести новых членов: Алжира, Ганы, Ливии, Марокко, Сербии и Того.