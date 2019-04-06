Юристы президента США Дональда Трампа заявили о незаконности запроса конгресса по предоставлению сведений о налоговых отчислениях главы государства. Об этом говорится в письме, направленном в Минфин США, сообщает CNN .

Запрос на предоставление налоговых деклараций Трампа за период с 2013 по 2018 год адресовал ранее Службе внутренних доходов (СВД) председатель комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса США Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс). Он отметил, что комитет намерен выяснить, выполняют ли сотрудники службы надлежащим образом функции по проверке уплаты налогов президентом США. Законодатель потребовал, чтобы информация была предоставлена к 10 апреля.

Как отмечается в письме представителей Трампа, Ричард Нил, требуя предоставления налоговых деклараций, преследует исключительно политические цели. Юристы Трампа указывают, что запрос конгрессмена Нила является незаконным и нарушает фундаментальные конституционные принципы. Кроме того, СВД не может по закону раскрывать персональную информацию о налоговых отчислениях президента до появления официального ответа от юрисконсультов Минюста США. По мнению представителей президента, хотя комитет конгресса и обладает налоговой юрисдикцией, он не может проводить собственную проверку отдельных налогоплательщиков, которой уже занимается СВД.

Трамп в среду, комментируя информацию об отправке указанного запроса, отметил, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он заверил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам Трампа, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.