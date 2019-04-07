Власти Украины решили повысить прожиточный минимум, вместе с этим вырастет и заработная плата чиновников, передает портал «Подробности».

В стране увеличится размер минимальных пенсий, а также размер штрафов и алиментов.

По задумке украинских властей, таким образом смогут помочь компенсировать рост цен в республике.

Сейчас прожиточный минимум на Украине равен 1 853 гривнам. С 1 июля его поднимут до 1 963 гривен, а минимальная пенсия возрастет до 1 564 гривен с 1 497 гривен.

При этом пока не уточняется, какое зарплатное повышение стоит ждать чиновникам.