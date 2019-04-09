В 2018 году Джек Дорси, известный как создатель соцсети Twitter, получил зарплату в размере 140 центов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность компании.

Джек Дорси, занимающий пост исполнительного директора Twitter Inc., долгое время предпочитал не получать бонусы и какие-либо иные финансовые вознаграждения за работу в созданном им сервисе. Указанная в отчетности сумма совпадает с количеством знаков, которым ранее ограничивалась длина сообщения в микроблоге — 140 символов. В конце 2017 года лимит знаков был увеличен до 280.

По оценкам Forbes, в настоящее время Дорси занимает 343-е место в списке богатейших людей планеты с состоянием в 5,4 млрд долларов. Он основал Twitter в 2006 году вместе с Бизом Стоуном и Эваном Уильямсом. В 2009 году, уже после успеха Twitter, он создал компанию, занимающуюся сервисами электронных платежей, — Square Inc.