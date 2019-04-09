Французский банк Societe Generale намерен сократить 1,6 тыс. рабочих мест в своей финансово-инвестиционной службе. Из этого числа 700 рабочих мест будут сокращены во Франции, из них более 170 — в секторе, обслуживающем иностранные государства, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство AFP.

Сроки, в течение которых дирекция намерена осуществить эти сокращения, должны быть объявлены в течение 9 апреля.

План модернизации своих структур банк Societe Generale начал еще в 2015 году. Он проводится с целью повышения рентабельности этого финансового института, а также для его модернизации в связи с развитием цифровых технологий и услуг.