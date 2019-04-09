Конституционный суд (КС) Чехии удовлетворил во вторник жалобу россиянина Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, о незаконной выдаче американской стороне. Об этом сообщил журналистам судья КС Радован Суханек.



КС отменил решение министра юстиции об экстрадиции Никулина в США. Признание судом обоснованности жалобы открывает россиянину возможность добиваться финансовой компенсации от Чехии.

«Бывшим (к настоящему моменту покинул пост. — Прим. ред.) министром юстиции Чехии Робертом Пеликаном, который принял решение о выдаче гражданина РФ в США, были нарушены права Евгения Никулина, — отметил судья. — Поэтому жалоба была удовлетворена».

Пеликан 29 марта 2018 года принял решение передать россиянина, задержанного в Праге по запросу США, американской стороне. Вскоре спецбортом он был доставлен в США. Президент Чехии Милош Земан раскритиковал действия Пеликана. Земан считал, что Никулин должен был быть направлен в Россию. Тем не менее, согласно чешскому законодательству, вопрос об экстрадиции россиянина находился в исключительной компетенции министра юстиции республики.

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже через Интернет 3,4 тыс. долларов в 2009 году.