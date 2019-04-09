Катар подал иски в Лондоне и Нью-Йорке против трех банков за попытки обрушить катарскую национальную валюту и выпущенные эмиратом облигации, говорится в сообщении информационного офиса правительства Катара, полученном РИА Новости.

Как отмечается в сообщении, «иск был подан в Лондоне против Banque Havilland (Люксембург) за его роль в разработке плана для подрыва национальной валюты Катара и его финансовых рынков. Кроме того, в Нью-Йорке был подан отдельный иск против двух финансовых учреждений, которые занимались манипуляциями на финансовых рынках, — это First Abu Dhabi Bank (ОАЭ) и Samba Bank (Саудовская Аравия)».

Как разъяснили в правительстве, подача исков со стороны Катара последовала за расследованием действий по манипуляции финансовым рынком, начатым Дохой в декабре 2017 года. «Эти иски являются первыми правовыми действиями, основанными на результатах этого расследования. Обвиняемые по поданному в Нью-Йорке иску, в частности, пытались манипулировать нью-йоркскими индексами и обрушить финансовые рынки, в результате чего многие катарские инвесторы пострадали», — отмечается в сообщении.

В правительственном офисе подчеркнули, что расследование продолжается, поскольку к нарушениям были причастны и ряд других финансовых учреждений, в свое время Катар может подать в суд и на других злоумышленников.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Они установили транспортную блокаду Катара и ввели ограничительные меры на торговлю с этой страной. В ответ на это Катар инициировал ряд судебных разбирательств в Международном суде ООН, Международной организации гражданской авиации и Всемирной торговой организации.