Министр финансов США Стивен Мнучин заверил конгресс, что семья российского бизнесмена Олега Дерипаски не контролирует холдинг En+.

В ходе слушаний в палате представителей член конгресса от Пенсильвании, демократ Мадлен Дин заявила, что ее «ставит в тупик» вывод из-под санкций компаний, связанных с Дерипаской. Мнучин поправил ее, заявив, что Дерипаска отказался от контроля над En+ и сохранил лишь 45% акций и 35% голосующих акций холдинга.

Дин на это задалась вопросом, кому передал акции Дерипаска и нет ли среди этих лиц его родственников.

«Если вы говорите о том, что акции были переданы его детям в соответствии с соглашением о разводе, то он был юридически обязан сделать это», — сказал Мнучин.

Конгрессвумен предположила, что в таком случае семья Дерипаски могла сохранить контроль над холдингом.

«Нет, у их семьи нет большинства», — ответил Мнучин. Он выразил готовность сообщить конгрессу подробности в ходе закрытых слушаний.