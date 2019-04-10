Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в среду сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ совпали с прогнозами экспертов.

Регулятор ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях, по крайней мере до конца 2019 года, отмечается в релизе.

Европейский центробанк в очередной раз заявил, что продолжит реинвестировать средства от погашения ценных бумаг, выкупленных в рамках программы количественного смягчения (QE), в течение длительного времени после начала повышения процентных ставок и до тех пор, пока это будет необходимо, в частности, для поддержания ликвидности и достаточного уровня монетарного стимулирования.