Три крупных американских банка — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверяли счета клиентов, чтобы исключить возможность участия в отмывании денег из России. Об этом рассказали руководители этих банков на слушании в конгрессе США, передает The Financial Times.



В начале слушания председатель комитета по финансовым услугам Максин Уотерс напомнила, что в последнее время было много информации об участии Deutsche Bank в выводе средств из России. По ее словам, клиенты семи крупнейших американских банков, руководители которых приняли участие в слушании, тоже могут участвовать в сомнительных операциях.

Гендиректор Bank of America Брайан Мойнихен и гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что в результате проверки не было обнаружено признаков подобной активности. Руководитель Citigroup Майкл Корбат сказал, что не может комментировать текущие расследования.

В марте проект Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) опубликовал доклад о том, что инвестбанк «Тройка Диалог» создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, с помощью которой из России выводились деньги. Среди контрагентов по этим трансакциям упоминались крупные западные банки, в том числе Raiffeisen Bank и Deutsche Bank.