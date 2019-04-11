Инвестиционные фонды Kingston Capital Management LP и Investhold Ltd. подали в Федеральный суд Манхэттена иск против чешского миллиардера Радована Витека. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По его данным, инвестиционные фонды обвиняют Витека в мошенничестве на сумму более 1 млрд долларов. Указывается, что он якобы создал схему, в рамках которой с привлечением подставных компаний и вторых лиц получил контроль над неназванной девелоперской компанией в сфере недвижимости, базирующейся в Люксембурге, в которой изначально был заинтересован Kingston Capital Management. После этого, как утверждает Bloomberg, он по низким ценам распродал основные ее активы компаниям, владельцем которых сам в тайне являлся.

«Сегодняшний иск подробно описывает крупную, десятилетнюю мошенническую схему, воплощенную в жизнь Витеком и его подельниками, благодаря которой он стал миллиардером с одной из крупнейших в мире империй на рынке недвижимости», — приводит агентство слова адвоката истцов Мэттью Шварца. Агентство отмечает, что состояние Витека оценивается в 2,3 млрд долларов.

Компания Витека CPI Property Group SA, также фигурирующая в иске, категорически отвергла выдвинутые обвинения. С аналогичным заявлением выступил чешский банк J&T Banka, который, по словам истцов, структурировал сотни миллионов долларов кредита для Витека, а также способствовал созданию подставных компаний.