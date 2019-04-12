Президент США Дональд Трамп думал о выдвижении кандидатуры своей дочери и советника Иванки Трамп на должность во Всемирном банке, заявил он в интервью изданию Atlantic .

«Я даже думал над тем, чтобы (выдвинуть кандидатуру. — Прим. ред.) Иванки на пост во Всемирном банке. Она бы замечательно справилась, потому что отлично работает с цифрами», — заявил Трамп.

Американский лидер также сказал, что «она бы прекрасно проявила себя в ООН», назвав Иванку «прирожденным дипломатом». Однако президент отказался от мысли выдвинуть ее как представителя от США в организации из опасений, что его обвинят в кумовстве.

«Если бы я сделал это, меня бы обвинили в непотизме, хотя это бы не имело никакого отношения к непотизму», — отметил президент.

FT: США могут выдвинуть Иванку Трамп и Никки Хейли на пост главы Всемирного банка Газета Financial Times сообщает, что в качестве кандидата на эту должность Белый дом также рассматривает директора Агентства США по международному развитию Марка Грина.

Газета Financial Times сообщала в январе, что дочь президента США Дональда Трампа Иванку называют среди кандидатов на пост президента Всемирного банка. Позднее Белый дом опроверг эту информацию, а в апреле на пост президента Всемирного банка был избран заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс.