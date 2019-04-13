Председатель Парижского клуба кредиторов (Club de Paris) француженка Одиль Рено-Бассо не считает, что России может грозить исключение из клуба, если она реструктурирует долг Венесуэлы в одиночку, за пределами неформального коллектива государств-кредиторов. Об этом она заявила на конференции по исследованию суверенного долга в Джорджтаунском институте права (США), рассказали РБК два участника конференции, слушавшие Рено-Бассо.

Отвечая на вопрос старшего аналитика AKE International Максимилиана Хесса о возможной реструктуризации венесуэльского долга перед Россией за пределами Парижского клуба, Рено-Бассо сказала, что не ожидает в таком случае последствий для членства России в организации. В то же время глава Парижского клуба выразила надежду, что Россия присоединится к возможным будущим соглашениям о коллективной реструктуризации венесуэльских долгов.

Россия уже реструктурировала долг Венесуэлы в 2017 году без участия Парижского клуба.

Рено-Бассо, занимающая должность генерального директора французского Казначейства, говорила как частное лицо, и ее слова не обязательно отражают официальную позицию Парижского клуба, отметили оба источника РБК.

Парижский клуб — это неформальная организация, объединяющая 22 государства с наибольшими долговыми требованиями к развивающимся странам. Россия входит в число постоянных членов Парижского клуба с 1997 года. В клуб также входят Великобритания, Германия, Франция, Канада, Япония, США.