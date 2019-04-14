Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

Встреча с Лагард прошла в штаб-квартире МВФ в рамках весеннего заседания фонда в присутствии представителя Греции в МВФ Михалиса Псалидопулоса.

Цакалотос пояснил, что Греция хочет досрочно погасить так называемую дорогую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 млрд евро и имеет процентную ставку 5,1%.

Общая задолженность Греции перед фондом составляет 9,8 млрд евро.

Со своей стороны Лагард отметила, что она согласна и что МВФ доволен этим развитием событий.

Что касается процедуры, то ожидается, что будет предоставлена официальная информация для МВФ, ESM (Европейского механизма стабильности) и Еврогруппы, поскольку требуется одобрение парламентами некоторых стран, таких как Германия. Эту процедуру следует соблюдать, поскольку ESM (как и МВФ) находится в статусе «предпочтительного кредитора», это означает, что государства, участвующие в ESM, должны согласиться с платежами МВФ.

Сразу после встречи с Лагард греческий министр встретился с директором европейского департамента МВФ Полом Томсеном, который ранее сообщил, что фонд приветствует досрочное погашение греческих кредитов.

Ранее Цакалотос заявил, что Афины хотят досрочно погасить долг перед МВФ, поскольку это очень дорогой кредит. Кредиты ESM, составляющие основную часть всего долга, выданы под 1,5%.

В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику затягивания поясов.

В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет.

В 2018 году госдолг Греции составил более 357 млрд евро, или 192,4%. В 2017 году госдолг составлял 328,704 млрд евро (182,4% ВВП). Такой рост госдолга объясняется тем, что Греция получила большую сумму перед выходом из кредитных соглашений для создания подушки безопасности.