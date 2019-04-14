Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику американской Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции Центрального банка), заявив, что, если бы не она, фондовый рынок, по его прогнозам, вырос бы на 10 000 пунктов. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Если бы ФРС выполняла свою работу должным образом, [сейчас] она так не делает, фондовый рынок вырос бы на 5 000—10 000 дополнительных пунктов», — поделился расчетами Трамп. ВВП США в таком случае, по его мнению, составил бы более 4% вместо 3%. «Практически без инфляции», — спрогнозировал Трамп. Количественное ужесточение (или официально — нормализация баланса), которое является частью политики ФРС, «было убийственным», уверен американский лидер. «Следовало бы сделать с точностью наоборот!» — резюмировал он.

Количественное ужесточение (Quantitative Tightening, QT), о котором упомянул президент США, началось в октябре 2017 года. Такое название получила программа нормализации баланса, в рамках которой ФРС стала продавать участникам рынка активы, которые выкупила в ходе антикризисной программы количественного смягчения (Quantitative Easing, QE) для расчистки раздутого баланса регулятора. Таким образом Федрезерв уменьшает долларовую массу.

Впервые о планах такого сокращения ФРС сообщала летом 2017 года. Изначально сокращение составило 10 млрд долларов в месяц, затем его расширили до 50 млрд долларов ежемесячно. При этом известно, что в третью волну качественного смягчения ФРС купила казначейские и ипотечные облигации на сумму 85 млрд долларов. В целом объем активов ФРС из-за программ QE с осени 2012 года по осень 2017-го вырос вчетверо, до 4,5 трлн долларов. На тот момент ФРС являлась держателем 16% госбондов США.