Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Германии в иностранной и национальной валютах на уровне «AAA», говорится в сообщении агентства.



Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «A1+». Прогноз по рейтингам «стабильный».

Как пишет агентство, «стабильный» прогноз отражает ожидания финансовой устойчивости Германии в ближайшие два-три года даже в условиях ухудшения внешней макроэкономической обстановки.

В то же время S&P отмечает замедление роста экономики Германии из-за ослабления глобального спроса и давления на производственный сектор, что, по мнению агентства, является временным явлением. «Внутренний спрос будет поддерживать рост экономики на фоне хорошего состояния рынка труда», — добавляет агентство.

Агентство снизило свой прогноз по росту ВВП Германии до 0,5% на 2019 год, при этом средние темпы роста превысят 1% в период 2020—2022 годов. «Это представляет собой заметное замедление по сравнению со средним ростом в 2% за последние пять лет и во многом отражает более низкие темпы роста экспорта на фоне ухудшения динамики глобальной экономики», — считает S&P.

При этом агентство может понизить рейтинги Германии, если будет наблюдаться продолжительное ухудшение экономической активности в сочетании с сохраняющимися негативными тенденциями в ведущих производственных секторах Германии или в случае ослабления гибкости монетарной политики Европейского центрального банка.