Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., по итогам I квартала 2019 года составила 2,182 млрд долларов, что на 20% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности банка.



Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 5,71 доллара против 6,95 доллара годом ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель будет на уровне 4,89 доллара на акцию.

Выручка банка за отчетный период составила 8,8 млрд долларов, что на 13% ниже показателя годичной давности. Аналитики ждали значения показателя на уровне 8,93 млрд долларов.

Банк отмечает, что снижение показателя по сравнению с I кварталом 2018 года в основном отражает снижение чистой выручки от подразделения, оказывающего услуги институциональным клиентам (Institutional Client Services), а также от подразделения, специализирующегося на инвестициях и кредитовании (Investing & Lending).

Операционные расходы Goldman Sachs в январе — марте также сократились — на 20,6% до 5,864 млрд долларов.

Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название «Фирма», являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами. Штат компании на 31 марта 2019 года составлял 35,9 тыс. человек.