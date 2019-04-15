Итальянский банк UniCredit заплатит американским властям 1,3 млрд долларов в рамках достигнутого соглашения об урегулировании дела о нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), а также санкционного режима в отношении Ирана, Кубы, Мьянмы, Ливии, Судана и Сирии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Министерства финансов США.

В частности, как отмечается в документе, филиалы банка в Австрии, Германии и Италии заплатят 611 млн долларов. По версии американского следствия, UniCredit Bank «осуществил более 2 тыс. платежей на общую сумму более 500 млн долларов через финансовые учреждения в Соединенных Штатах при очевидном нарушении нескольких американских санкционных программ».

Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центробанка страны, сообщила в понедельник, что в рамках этой же договоренности UniCredit выплатит ей 158 млн долларов за «небезопасную и неприемлемую практику, связанную с недостаточным контролем за соблюдением санкций и надзором за своими дочерними банками».