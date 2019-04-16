Американские законодатели направили запросы о предоставлении информации в Deutsche Bank и другие банки. Конгрессмены рассчитывают выявить связи между президентом США Дональдом Трампом и представителями России, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, предоставления сведений добиваются члены спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса. Официальный представитель Deutsche Bank сообщила журналистам издания, что банк «ведет продуктивный диалог» с комитетами.

«Мы по-прежнему намерены предоставить нужную информацию по всем правомочным расследованиям в соответствии с нашими обязательствами, установленными законом», — добавила представитель банка.

В публикации говорится, что аналогичные запросы были направлены и в другие банки. В их число входят Citigroup, Bank of America и JPMorgan Chase. Законодатели, по сведениям издания, также добиваются от банков предоставления информации о том, с какими лицами из России и других европейских стран, подозреваемыми в отмывании средств, они могли поддерживать деловые связи. Банкам может грозить судебное разбирательство, если они откажутся выполнить данные запросы.

В марте The New York Times сообщила, что Deutsche Bank предоставил за несколько лет Трампу кредиты на сумму свыше 2 млрд долларов. Это произошло до избрания Трампа президентом США.