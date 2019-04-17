Рост ВВП Китая по итогам I квартала 2019 года составил 6,4% в годовом выражении, сохранившись на уровне предыдущего квартала, свидетельствуют данные Государственного статистического бюро Китая.

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2019 года составил 21,34 трлн юаней, рост в годовом выражении — 6,4%», — говорится в распространенном в среду докладе.

Показатель оказался лучше ожиданий аналитиков, опрошенных агентством Reuters, которые прогнозировали небольшое замедление темпов роста в I квартале — до 6,3% с 6,4% в IV квартале 2018 года.

Власти Китая установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6—6,5%.

В прошлом году темпы роста китайской экономики замедлились до минимального показателя с 1990 года — 6,6%. Тем не менее Китай сохранил статус второй крупнейшей экономики мира с общим объемом 90,03 трлн юаней (около 3,18 трлн долларов).