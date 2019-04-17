Великобритания намерена сохранить санкционный режим в отношении РФ после Brexit и даже ужесточить наказание за нарушение антироссийских торговых санкций. Об этом сказано в опубликованном на правительственном сайте пояснительном меморандуме британского МИД к нормативным актам, регулирующим санкционный режим, передает ТАСС.

«Эти нормативные акты призваны обеспечить возможность для Великобритании управлять эффективным режимом санкций в отношении России после выхода Великобритании из ЕС. Когда эти акты вступят в силу, они заменят фактически с тем же эффектом режимы санкций ЕС (касающиеся действий России по отношению к Украине), которые существуют в настоящее время на основании законодательства ЕС и соответствующих нормативных актов Великобритании», — сказано в меморандуме. В качестве мер, направленных на ужесточение наказания за игнорирование санкционного режима, британское правительство решило увеличить с семи до десяти лет максимальный срок лишения свободы за нарушение торговых санкций против РФ.

Авторы документа подчеркнули, что введенный санкционный режим призван побудить Москву «прекратить действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине и подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие им».

Под действие санкций подпадает экспорт военной продукции, товаров двойного назначения, а также товаров, связанных с энергетикой, если они направляются в Крым. Причем в отношении военной продукции, а также торговли с Крымом запрещен не только экспорт, но и импорт. Наложен запрет и на передачу технологий — как военных, так и двойного назначения, а также на оказание какого-либо технического содействия в двух указанных областях. Запрещено и оказание финансовых и посреднических услуг, которые имеют отношение к подпавшим под санкции видам торговых связей с Россией.

Как подчеркивается в меморандуме, «способность обеспечить выполнение этих мер в уголовном порядке — это эффективный сдерживающий фактор», который «позволяет правительству дать пропорциональный ответ на потенциально серьезные действия и на бездействие, которые подорвали выполнение той задачи, которую ставит перед собой режим санкций».



Россия последовательно отвергала заявления западных политиков о якобы нарушении ею международных норм, послужившем поводом для различных санкций.