Немецкий Deutsche Bank опасается расследования финансовых регуляторов и возможных штрафов из-за участия в схеме отмывания 20 млрд долларов в Европе, якобы связанной с гражданами России и получившей название «русская прачечная». Это следует из внутреннего отчета банка, частично опубликованного в среду газетой The Guardian, сообщает ТАСС.

В конфиденциальном докладе банка аналитики выявляют высокие риски столкнуться с «серьезными дисциплинарными последствиями» со стороны Великобритании и США.

В результате внутренней проверки аналитики банка выявили 700 тыс. подозрительных трансакций (на сумму около 80 млн долларов в Великобритании, 47 млн долларов в США и около 62 млн долларов в ФРГ), которые связаны, вероятно, с подставными юридическими лицами в этих странах. Банк направил 149 предупреждений о подозрительных действиях 30 клиентов в Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA).

Также газета The New York Times сообщала, что члены спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса США направили запросы о предоставлении информации в Deutsche Bank и ряд других европейских банков с целью выявить связи между президентом США Дональдом Трампом и представителями России.

Прокуратура Германии также проводит следственные мероприятия в отношении Deutsche Bank по делу о мошенничестве.