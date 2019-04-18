Новые санкции США против Центробанка Венесуэлы должны послужить «серьезным предупреждением» для России, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.



В среду США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы.

«Эти шаги против Центрального банка Венесуэлы должны стать серьезным предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию, против размещения военных сил и средств в Венесуэле для поддержки режима Мадуро», — сказал он в ходе выступления в Майами.

В Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций.