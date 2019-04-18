В рейтинге самых «несчастных» экономик мира агентства Bloomberg Россия за год поднялась сразу на 17 ступенек — с 34-го на 17-е место, свидетельствуют данные индекса Bloomberg's Misery Index за 2019 год.



Как поясняет агентство, это связано с прогнозами ускорения роста цен и устойчивым уровнем безработицы.



Индекс основан на представлении о том, что низкий уровень инфляции и безработицы — это показатели того, насколько хорошо живется гражданам той или иной страны. В то же время устойчиво низкие цены могут свидетельствовать о слабом спросе, а слишком низкий уровень безработицы осложняет задачу поиска лучшей работы.



Возглавляет рейтинг уже пятый год подряд Венесуэла. В первую десятку вошли также Аргентина, ЮАР, Турция, Греция, Украина. Агентство подчеркивает, что эти страны продолжают испытывать экономические трудности и демонстрируют слабые успехи в сдерживании роста цен и борьбе с безработицей.

Замыкают десятку Уругвай, Испания, Бразилия и Саудовская Аравия.

В этом году рейтинг составлен на основе проведенных агентством опросов экономистов, а не официальной статистики, как в предыдущие годы. Всего в рейтинг вошли 62 страны мира.

Статус наименее «несчастной» экономики мира снова получил Таиланд, следом за ним идет Швейцария, замыкает первую тройку Сингапур.

