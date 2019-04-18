Россия продолжает работу по снятию административных барьеров, эти усилия привели в том числе к тому, что стране удалось обогнать Францию в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями французских деловых кругов.

«Постоянное внимание мы уделяем снятию административных барьеров, обеспечиванию оптимальной налоговой нагрузки. Благодаря этому Россия в текущем году поднялась в рейтинге Всемирного банка по ведению бизнеса сразу на четыре позиции и заняла 31-е место. Уважаемые господа, мы обогнали Францию на одну строчку», — сказал Путин.

«Надеюсь, вам в России во всяком случае не хуже работать, чем, собственно, во Франции», — обратился российский лидер к французским бизнесменам.

Франция заняла 32-е место, 30-е — Испания.

Подъем в рейтинге приблизил Россию к достижению амбициозной цели, установленной президентом Владимиром Путиным, — войти в топ-20 к концу десятилетия.