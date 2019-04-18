Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации «Роснефть» для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности. С таким утверждением в четверг выступило агентство Reuters, передает ТАСС.

По данным агентства, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA передает свои счета-фактуры от продажи топлива «Роснефти». Российская корпорация становится посредником между PDVSA и конечным покупателем венесуэльской нефти. Отмечается, что все сделки проходят незамедлительно.

Агентство сообщает, что не получило официальных комментариев ни от российской стороны, ни от венесуэльской.

12 апреля 2019 года США ужесточили санкции против Венесуэлы и внесли в черный список четыре компании и девять нефтяных танкеров, связанных с республикой.