Правительство и Национальный банк Китая требуют от своих коммерческих банков качественно обслуживать российские предприятия, банки и частных лиц, которые соблюдают законы Китая. Об этом рассказал журналистам замдиректора евразийского департамента Министерства коммерции КНР Ван Кайсюань.



«Я слышал от коллег из Центрального банка, что они получили жалобу от российских предпринимателей и частных лиц. Со стороны правительства и Центрального банка Китая мы все время требуем, чтобы наши коммерческие банки хорошо обслуживали российские банки, предприятия и частных лиц, которые соблюдают законы Китая», — заявил он.

Глава представительства ЦБ в Китае Владимир Данилов в ноябре прошлого года сообщил о проблемах из-за того, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретируют ограничительные меры, которые применяются в отношении России. Он заметил, что ЦБ регулярно общается с Народным банком Китая по этим вопросам.

В конце сентября прошлого года Москва прямо поставила перед Пекином вопрос о том, что китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний, сообщал «Коммерсант». По данным издания, трудности возникали даже у тех юридических и физических лиц, которых санкции не коснулись.

С американскими и европейскими контрагентами китайские банки из первой четверки совершают до 90% своих зарубежных операций, тогда как на РФ приходится лишь несколько процентов. В таких условиях, говорит сотрудник китайского банка, работающего в Москве, для многих небольших региональных банков КНР, с которыми часто ведут дела российские контрагенты, легче отказаться от работы. «Когда человек из небольшого банка видит у себя в компьютере платеж с пометкой «Россия», у него два варианта — потратить много времени, выясняя, не связана ли эта компания с попавшим под санкции лицом, или просто заблокировать операцию», — поясняет он.