Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на 3 млрд долларов, который должен был поступить еще в марте. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
«Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки», — сказал Силуанов.
В начале апреля он говорил, что у Венесуэлы есть время в течение месяца, чтобы перечислить платеж по долгу перед РФ без финансовых последствий.
Силуанов прокомментировал сроки выплаты долга Венесуэлы перед Россией
В настоящее время Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, позже должен начаться период возврата самого кредита вместе с процентами.