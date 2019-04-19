Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на 3 млрд долларов, который должен был поступить еще в марте. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

«Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки», — сказал Силуанов.

В начале апреля он говорил, что у Венесуэлы есть время в течение месяца, чтобы перечислить платеж по долгу перед РФ без финансовых последствий.

