Состояние американского предпринимателя Билла Гейтса превысило отметку 100 млрд долларов. Как сообщил журнал Forbes, это произошло 16 апреля в связи с ростом стоимости акций основанной им компании Microsoft в преддверии скорой публикации ее финансового отчета.

В списке богатейших людей мира по версии Forbes Гейтса опережает только глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние на данный момент журнал оценивает примерно в 153 млрд долларов.

Как отмечает издание, Гейтс не в первый раз становится обладателем 12-значной суммы. В частности, это было зафиксировано в 1999 году.

Forbes впервые назвал его богатейшим человеком на планете в 1996 году, в дальнейшем он многократно возглавлял этот рейтинг.