Канадец выиграл в популярную национальную лотерею «6 из 49» 13,4 млн канадских долларов (10 млн долларов США). Об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.



«Выпавшие номера: 11, 15, 32, 34, 44 и 47. Бонус-число — 3», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный билет купил житель провинции Онтарио.

Кроме того, был разыгран один утешительный приз в размере 1 млн канадских долларов (около 750 тыс. долларов). Этот билет был также продан в провинции Онтарио. По правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2018 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в другую популярную лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила 46 млн долларов.