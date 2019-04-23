Курс венесуэльской валюты (боливара) снизился к доллару США более чем на 26% за сутки, следует из официального сообщения Центрального банка страны.

Согласно сообщению банка, с 23 апреля курс составляет 5 200 боливаров за доллар. Еще 22 апреля за доллар в системе обмена DICOM давали 4 113 боливаров.

С 2003 года все валютные операции в Венесуэле находились под жестким контролем государства. В итоге это привело к установлению курса «черного рынка», который в десятки раз отличается от официального обменного курса.

В августе 2018 года Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере. Закон дал возможность обращения иностранной валюты внутри страны, а также работы обменных пунктов по рыночному курсу.

При сложившихся в Венесуэле за последние три года условиях острой нехватки наличных боливаров сейчас многие предприятия торговли перешли на прием долларов.