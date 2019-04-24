Пост главы Банка Англии становится вакантным в феврале 2020 года. Об этом объявил британский Минфин, который дал в среду старт процессу отбора нового управляющего резервным банком.



Согласно сообщению финансового ведомства, нынешний управляющий банка Марк Карни, занявший эту должность 1 июля 2013 года, покинет ее 31 января 2020 года. У претендентов на данный пост с ежегодной зарплатой 480 тыс. фунтов стерлингов (более 620 тыс. долларов), как отмечается на сайте ведомства, должны быть «обширные знания и опыт финансовых рынков», умение «успешно возглавлять крупную финансовую организацию», способность «к здравым суждениям в принятии решений на фоне неопределенности».

Как заявил журналистам министр финансов королевства Филип Хаммонд, «поиск кандидата с необходимыми навыками и опытом для руководства Банком Англии имеет жизненно важное значение для обеспечения непрерывного роста британской экономики и сохранения позиции Великобритании как ведущего мирового финансового центра».

В числе кандидатов, по данным Financial Times, называют главу Управления по контролю за финансовыми операциями Эндрю Бейли, а также заместителей нынешнего управляющего Карни — Бена Бродбента и Джона Канлиффа. Среди зарубежных претендентов на этот пост чаще всего обращают внимание на бывшего председателя Резервного банка Индии (с 2013 по 2016 год) Рагхурама Раджана, который занимает должность профессора Чикагского университета.

Заинтересованные лица должны подать заявления в течение ближайших шести недель. Летом состоятся собеседования, а решение о назначении нового главы Банка Англии будет принято осенью.