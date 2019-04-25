Американская Федеральная торговая комиссия (ФТК) может наложить на социальную сеть Facebook штраф в размере 5 млрд долларов. Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на предоставленный в комиссию отчет компании, основание для такого штрафа — утечка личных данных пользователей.

Издание The Straits Times со ссылкой на представителя соцсети пишет, что размер штрафа может составить от 3 млрд до 5 млрд долларов. «Мы рассчитываем, что потери, связанные с этим, будут в районе 3—5 миллиардов долларов», — пояснил он.

Ранее стало известно, что прибыль созданной Марком Цукербергом компании Facebook в I квартале текущего года упала на 51% и составила 2,43 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2018 года.

Выручка сети сократилась менее существенно: на 39% до 3,3 млрд долларов.