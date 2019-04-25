Ирландская комиссия по защите данных (IDPC), главный регулятор в ЕС, начала расследование по делу о корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей, пишет электронная версия европейского издания Politico .

Издание уточняет, что инженеры корпорации хранили пароли пользователей сетей Facebook и Instagram на внутренних серверах без шифрования.

«Сотни миллионов паролей, принадлежащих пользователям Facebook, Facebook Lite и Instagram, хранились Facebook в простом текстовом формате на его внутренних серверах. На этой неделе мы начали предусмотренное законом расследование», — говорится в пресс-релизе на сайте Ирландской комиссии.

Также в заявлении комиссии отмечается, что одной из задач по этому вопросу является «определить, выполнила ли Facebook свои обязательства согласно действующим положениям Общего регламента о защите персональных данных (GDPR)».

Politico уточняет, что Ирландский регулятор сможет воспользоваться новыми правилами GDPR, которые предполагают «штрафы вплоть до 4% от доходов компании» или 20 млн евро «в случае злоупотреблений».

Кроме того, в четверг сообщалось, что социальная сеть Facebook ожидает штрафа от американских контролирующих органов из-за скандала, связанного с Cambridge Analytica, в размере от 3 млрд до 5 млрд долларов.