Европейский центральный банк больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Bloomberg.

«В то время как все национальные центральные банки в евроблоке прекратили выдачу этой банкноты в январе, у Германии и Австрии было еще три дополнительных месяца, когда банки и граждане могли выпускать и покупать банкноту фиолетового цвета. Этот срок был до 26 апреля», — пишет агентство.

Bloomberg уточняет, что избавиться от купюры решили из-за роста подозрений в использовании валюты в «незаконной деятельности».

Пока купюры 500 евро еще используются в качестве законного платежного средства, однако при попадании в госбанки они будут изыматься из обращения.