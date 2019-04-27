Эквадорцы с мая смогут приобретать 2-долларовые купюры, которые сейчас могут получить разве что от туристов или побывав за границей, следует из сообщения Центрального банка страны.



«Кто-нибудь видел купюру в 2 доллара в Эквадоре? Возможно, некоторые, потому что иногда она попадает в страну в кошельке туриста и оказывается в руках эквадорца, и он хранит ее на удачу», — отмечает ЦБ.

«Однако это уйдет в прошлое со следующей среды. Спустя почти 19 лет после перехода Эквадора на доллар впервые Центральный банк Эквадора привозит первую партию 2-долларовых купюр в страну», — добавляет регулятор.

Впоследствии, если эти деньги окажутся популярными у эквадорцев, в страну доставят новые партии. Приобрести банкноты можно будет в отделении Центрального банка.

Двухдолларовые купюры являются редкостью и в США. Там в ходу купюры в 1, 5 и 10 долларов. В России такие банкноты тоже редкость. Раньше в отдельных обменных пунктах можно было их приобрести, заплатив больше, чем составлял реальный обменный курс.