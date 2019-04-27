Федеральный судья в Нью-Йорке Элисон Нейтан в пятницу дала новую отсрочку — до 30 апреля — для урегулирования разногласий между гендиректором Tesla Илоном Маском и биржевым регулятором США (Комиссией по ценным бумагам и биржам, SEC), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на решение суда.

Речь идет о претензиях регулятора к Маску по поводу ряда его сообщений в социальной сети Twitter, которые якобы нарушают предыдущую договоренность с SEC не публиковать важные сведения о компании Tesla без предварительного согласования. Ранее в апреле судья уже давала сторонам больше времени на урегулирование.

В частности, в февральских твитах Маск вновь опубликовал ряд прогнозов по показателям Tesla, однако сейчас он утверждает, что они повторяли уже раскрытую ранее информацию, пишет агентство.

При этом SEC также обвиняет бизнесмена в неуважении к суду, что может повлечь за собой штрафы к компании и дальнейшие меры по ужесточению контроля за раскрытием информации.

В 2018 году Маск уже потерял кресло председателя совета директоров Tesla. Он заявил в Twitter, что обеспечил выкуп акций компании на бирже частными инвесторами, чем резко поднял курс акций. Затем Маск дезавуировал свои заявления, из-за чего акции рухнули. Рискуя быть обвиненным в мошеннической манипуляции рынком, Маск ушел с одной из двух высших должностей в компании, заплатил многомиллионный штраф и обязался согласовывать с регулятором все твиты и заявления, влияющие на цену акций.