Фонд развития Абу-Даби (Abu Dhabi Fund for Development) подписал в воскресенье соглашение с суданским Центральным банком о внесении 250 млн долларов для повышения ликвидности и укрепления финансового положения Судана. Об этом сообщило Информационное агентство ОАЭ.

Документ подписали генеральный директор фонда Мухаммед Сейф ас-Сувейди и главный управляющий департамента рынков капитала в ЦБ Судана Амина Миргани Хасан. Согласно данным агентства, этот взнос является частью обещанной помощи от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на 3 млрд долларов.

Агентство отмечает, что Фонд развития Абу-Даби осуществляет свою деятельность в области развития в Судане с 1976 года. Он профинансировал ряд проектов в том числе в таких секторах, как промышленность, энергетика, транспорт и водоснабжение.

Как стало известно 21 апреля, власти Саудовской Аравии и ОАЭ окажут поддержку народу Судана на общую сумму 3 млрд долларов. Телеканал Al-Hadath информировал, что 500 млн долларов Эр-Рияд и Абу-Даби переведут в качестве депозита для поддержания курса суданской валюты в Центральный банк Судана. Также планируются поставки продуктов, топлива и предметов первой необходимости на 2,5 млрд долларов.