Британское правительство планирует разработать меры по противодействию иностранному влиянию, которые затронут Россию и Китай. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Министры намерены внести изменения в правила работы палаты лордов. Предполагается, что парламентарии должны будут представлять отчет о своих активах, связанных с Россией и Китаем. Таким образом планируется бороться с попытками «лоббировать» интересы Москвы и Пекина, пишет газета.

Кроме того, правительство собирается ввести закон о шпионаже, чтобы выявлять иностранных разведчиков и выдворять их из страны, даже если они находятся на ее территории легально. По данным газеты, в настоящий момент в Британии работает больше шпионов, чем в годы холодной войны.

В Лондоне также планируют проверить работу китайской компании Huawei. Если ее сотрудники окажутся связаны с разведкой, их планируют выдворить из страны. Источники издания сообщили, что соответствующие планы будут представлены во время следующей речи королевы.

Министр по вопросам безопасности Бен Уоллес считает, что предложенные меры обеспечат «прозрачность политической системы» и будут способствовать защите Британии от «гибридных атак». По его словам, работа над законопроектом о шпионаже началась после инцидента в Солсбери.



Как напоминает РИА Новости, 4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил в этом Москву. Россия предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. При этом британская сторона отказывает российским консулам в доступе к Скрипалям. Юлия Скрипаль в одном из интервью заявила, что хочет вернуться в Россию.