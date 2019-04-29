Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за IV квартал 2018 года выросли на 29%, с 826 млн до 1,163 млрд долларов, свидетельствует статистика Банка России. Венесуэльские компании и граждане перевели в российские кредитные организации 337 млн долларов.

В отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения с лета 2017 года действуют американские санкции, но в начале 2019-го США на фоне политического кризиса в республике усилили санкционное давление на Каракас.

Суммарные обязательства российских банков перед нерезидентами на 1 января 2019 года составляли 124 млрд долларов. Нерезиденты Люксембурга, Ирландии и США держат в российских банках больше 10 млрд долларов, еще 15 государств — больше 1 млрд долларов. Обязательства на 17,3 млрд долларов ЦБ в своей статистике относит к обязательствам прочих стран, в эту графу включаются и конфиденциальные данные, скрытые в распределении по странам.